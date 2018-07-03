03.07.2018 14:14

В Харькове полицейские оперативно задержали «разгулявшегося» преступника (ФОТО)

25-летний житель Харьковской области напал на 32-летнего харьковчанина и ограбил подростка.



// Полиция

Сообщение о происшествии поступило в Холодногорский отдел полиции 2 июля.

Полицейские установили, что 25-летний мужчина примерно в 22:30 по улице Полтавский шлях напал на 32-летнего прохожего. Побил его руками и ногами, после чего завладел деньгами в сумме более 1700 гривен и мобильным телефоном. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе проведения розыскных мероприятий патрульные полицейские за совершение преступления задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Харьковской области. Как выяснилось, после совершения нападения на прохожего он не остановился и у одного местного кафе отобрал у 15-летнего подростка 100 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

По данным фактам следователями Холодногорского ОП открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщений задержанному о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.