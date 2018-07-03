В Харькове разоблачили вора лифтового оборудования

На счету 29-летнего ранее неоднократно судимого мужчины 6 фактов совершения имущественных преступлений. Сумма ущерба составила более 13 000 гривен.
О кражах имущества в полицию сообщили представители предприятия. Сотрудники Основянского отдела полиции провели розыскные мероприятия и установили, что к кражам причастен 29-летний молодой человек. Он проникал в помещения, где находилось оборудование для лифтов, и демонтировал его.
По фактам преступлений следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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