03.07.2018 17:14

В Харькове разоблачили вора лифтового оборудования

На счету 29-летнего ранее неоднократно судимого мужчины 6 фактов совершения имущественных преступлений. Сумма ущерба составила более 13 000 гривен.



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О кражах имущества в полицию сообщили представители предприятия. Сотрудники Основянского отдела полиции провели розыскные мероприятия и установили, что к кражам причастен 29-летний молодой человек. Он проникал в помещения, где находилось оборудование для лифтов, и демонтировал его.

По фактам преступлений следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.