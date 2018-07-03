Главная Новости Криминал и происшествия Пенсионер погиб от удара током
03.07.2018  16:29   

Пенсионер погиб от удара током

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.


// Facebook

Вечером 30 июня сын обнаружил во дворе дома тело 62-летнего отца.

Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле погибшего владельца дома признаки поражения электротоком.

Предварительно установлено, что мужчина по собственной неосторожности нанес себе электротравму. Во время ремонта удлинителя пенсионер забыл его обесточить. В результате чего умер.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Мумифицированное тело нашли под Харьковом 28.06 Криминал и происшествия Тело пропавшего активиста нашли под Харьковом 26.06 Криминал и происшествия В центре Харькова зарезали мужчину
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: сторона обвинения не готова к дебатам либо пытается повлиять на суд
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 