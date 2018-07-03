Пенсионер погиб от удара током

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.
Вечером 30 июня сын обнаружил во дворе дома тело 62-летнего отца.
Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле погибшего владельца дома признаки поражения электротоком.
Предварительно установлено, что мужчина по собственной неосторожности нанес себе электротравму. Во время ремонта удлинителя пенсионер забыл его обесточить. В результате чего умер.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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