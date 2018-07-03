03.07.2018 16:29

Пенсионер погиб от удара током

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.



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Вечером 30 июня сын обнаружил во дворе дома тело 62-летнего отца.

Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле погибшего владельца дома признаки поражения электротоком.

Предварительно установлено, что мужчина по собственной неосторожности нанес себе электротравму. Во время ремонта удлинителя пенсионер забыл его обесточить. В результате чего умер.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.