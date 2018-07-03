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03.07.2018  17:01   

Свидетелей смертельного ДТП с велосипедистами просит откликнуться полиция

Авария произошла 17 июня на Окружной дороге на расстоянии 251 метров от поворота на проспект Гагарина, возле села Безлюдовка.


// Нацполиция

Около 11.20 автомобиль «ВАЗ» столкнулся с группой велосипедистов.

В результате аварии погибла женщина-велосипедист, а два парня с тяжелыми травмами были доставлены в лечебное учреждение.

«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, полиция, харьков
 
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