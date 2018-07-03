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03.07.2018  19:35   

Мужчина с паспортом ушел из дома и не вернулся (ФОТО)

Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Дмитрия Буряка 1984 года рождения.


// Нацполиция

19 июня мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Дмитрию около 30-35 лет, рост - 190 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в сине-розовую рубашку в клетку, светло-бежевые брюки, белые туфли.

При себе имел паспорт, мобильный телефон и деньги.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Холодногорский отдел полиции по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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