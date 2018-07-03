03.07.2018 19:52

Спящий отец проворонил 3-летнюю дочь

Пока отец спал, девочка самостоятельно покинула двор частного дома и бродила по улицам города.



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2 июля на улице Шевченко местные жители увидели маленькую девочку, которая стояла у дороги под дождем. Ребенок не разговаривал и не мог показать, где он проживает. Проходие ввызвали в полицию.



Патрульные полицейские прибыли на вызов и начали разыскивать ее родителей среди прохожих и жителей близлежащих домов, однако это не дало результатов. Девочка была доставлена ​​в Киевский отдел полиции, после чего была госпитализирована в больницу. Как выяснилось, она простудилась под дождем и заболела острым бронхитом.



Полицейские установили, что в тот день ребенок находился дома с отцом и старшим братом. Пока отец спал, она открыла дверь и ушла. Мать девочки находилась на работе.



В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.