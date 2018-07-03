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03.07.2018  19:56   

В харьковском метро разлили ртуть

Один из вестибюлей станции метро «Победа» закрыт для входа и выхода.


// Facebook

«По техническим причинам вестибюль №2 на станции метро «Победа» Алексеевской линии временно закрыт для входа и выхода», – сообщили в официальной группе Харьковского метрополитена в Facebook.

В пресс-службе Нацполиции уточнили причину закрытия: мужчина разлил ртуть в переходе метро. Полиция была в оцеплении, пока работали спасатели.

Тэги:  ртуть, метро, харьков
 
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