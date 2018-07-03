В харьковском метро разлили ртуть

Один из вестибюлей станции метро «Победа» закрыт для входа и выхода.
«По техническим причинам вестибюль №2 на станции метро «Победа» Алексеевской линии временно закрыт для входа и выхода», – сообщили в официальной группе Харьковского метрополитена в Facebook.
В пресс-службе Нацполиции уточнили причину закрытия: мужчина разлил ртуть в переходе метро. Полиция была в оцеплении, пока работали спасатели.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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