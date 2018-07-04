Пьяное ДТП на Салтовке: водителю грозит 40-тысячный штраф и 10 лет без прав

Ааврия произошла в ночь на 4 июля на Салтовском шоссе, 194.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил наезд на бордюрний камень, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
При оформлении происшествия патрульные обнаружили у водителя Daewoo признаки алкогольного опьянения. Однако, от предложения полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.
В результате на водителя патрульные составили два протокола по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ч.3 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством с признаками опьянения).
В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.
Как отметили в патрульной полиции, ответственность за нарушение ч.3 ст. 130 КУоАП предусматривает административный штраф в размере 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.
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