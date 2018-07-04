На Деревянко – тройное ДТП

Авария произошла около половины седьмого вечера 3 июля.
На улице Деревянко столкнулись три автомобиля: Mercedes, Renault и Toyota, сообщили патрульные.
В результате дорожно-транспортного происшествия за помощью к врачам обратился водитель автомобиля Toyota.
Обстоятельства случившегося выясняет следственно-оперативная группа.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
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