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04.07.2018  13:28   

На Деревянко – тройное ДТП

Авария произошла около половины седьмого вечера 3 июля.


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На улице Деревянко столкнулись три автомобиля: Mercedes, Renault и Toyota, сообщили патрульные.

В результате дорожно-транспортного происшествия за помощью к врачам обратился водитель автомобиля Toyota.

Обстоятельства случившегося выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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