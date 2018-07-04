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04.07.2018  14:01   

Водитель автобуса с тестем избил давнего недруга

Драка произошла в поселке Безруки Дергачевского района.


// Нацполиция

41-летний мужчина, который работает водителем автобуса увидел на улице 47-летнего односельчанина, с которым ранее неоднократно конфликтовал. Он схватил монтировку и побежал за ним.

Пострадавший пытался убежать, но не успел. Водитель автобуса повалил мужчину на землю и начал бить.

Впоследствии к нему присоединился тесть, который шел по улице и случайно увидел драку. 61-летний мужчина также начал бить потерпевшего ногами.

В результате происшествия пострадавший мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Согласно результатам экспертизы, мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

По данному факту следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  драка, полиция, харьков
 
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