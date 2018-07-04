Водитель автобуса с тестем избил давнего недруга

Драка произошла в поселке Безруки Дергачевского района.
41-летний мужчина, который работает водителем автобуса увидел на улице 47-летнего односельчанина, с которым ранее неоднократно конфликтовал. Он схватил монтировку и побежал за ним.
Пострадавший пытался убежать, но не успел. Водитель автобуса повалил мужчину на землю и начал бить.
Впоследствии к нему присоединился тесть, который шел по улице и случайно увидел драку. 61-летний мужчина также начал бить потерпевшего ногами.
В результате происшествия пострадавший мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Согласно результатам экспертизы, мужчина получил тяжкие телесные повреждения.
По данному факту следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.
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