Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом поймали кладбищенского вандала
04.07.2018  15:00   

Под Харьковом поймали кладбищенского вандала

Участковые офицеры Балаклейского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 44-летнего жителя районного центра.


// Нацполиция

В дежурную часть отдела поступило заявление от сельского головы об исчезновении металлических изделий с памятников на кладбище в селе Морозовка.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель города Балаклея.

Установлено, что мужчина демонтировал на кладбище металлические трубы различного диаметра и другие металлические изделия, предусмотренные для укрепления надгробных памятников. Похищенное сдавал в пункт приема металлолома. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Мужчина признался в совершении преступления и пояснил, что таким образом решил подзаработать. Сейчас следователи проверяют причастность мужчины к совершению 10 аналогичных преступлений.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, кладбище, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Криминал и происшествия В Харькове двое подростков разрушили 7 надгробий на кладбище (ФОТО) 04.06 Криминал и происшествия В харьковской школе разбили мемориальную доску маршалу Жукову 29.05 Криминал и происшествия Два пьяных вандала повалили памятники на харьковском кладбище (ФОТО)
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: надеемся, что прокуроры, все-таки, одумаются и появятся на судебное заседание
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 