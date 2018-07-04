04.07.2018 15:00

Под Харьковом поймали кладбищенского вандала

Участковые офицеры Балаклейского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 44-летнего жителя районного центра.



// Нацполиция

В дежурную часть отдела поступило заявление от сельского головы об исчезновении металлических изделий с памятников на кладбище в селе Морозовка.



Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель города Балаклея.



Установлено, что мужчина демонтировал на кладбище металлические трубы различного диаметра и другие металлические изделия, предусмотренные для укрепления надгробных памятников. Похищенное сдавал в пункт приема металлолома. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.



Мужчина признался в совершении преступления и пояснил, что таким образом решил подзаработать. Сейчас следователи проверяют причастность мужчины к совершению 10 аналогичных преступлений.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.