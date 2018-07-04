Главная Новости Криминал и происшествия Контрабанду на полтора миллиона задержали ночью у государственной границы (ФОТО)
04.07.2018  14:29   

Контрабанду на полтора миллиона задержали ночью у государственной границы (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ задержали автомобиль, на котором местный житель пытался переправить в Россию партию импортной обуви.


// Госпогранслужба

Информацию о возможном перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от сотрудников СБУ.

Во время патрулирования в районе села Пыльная, в 10 метрах от государственной границы, правоохранители обнаружили автомобиль УАЗ. У водителя не было документов, но мужчина сказал, что является гражданином Украины 1998 года рождения.

В фургоне находилось 30 коробок обуви, которые нарушитель собирался переправить на территорию РФ.

Мужчина привлечен к ответственности по статьям 202 и ч.1 204-1 КУоАП. Дело передадут в суд.

Автомобиль и товар переданы представителям фискальной службы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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