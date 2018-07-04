Контрабанду на полтора миллиона задержали ночью у государственной границы (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ задержали автомобиль, на котором местный житель пытался переправить в Россию партию импортной обуви.
Информацию о возможном перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от сотрудников СБУ.
Во время патрулирования в районе села Пыльная, в 10 метрах от государственной границы, правоохранители обнаружили автомобиль УАЗ. У водителя не было документов, но мужчина сказал, что является гражданином Украины 1998 года рождения.
В фургоне находилось 30 коробок обуви, которые нарушитель собирался переправить на территорию РФ.
Мужчина привлечен к ответственности по статьям 202 и ч.1 204-1 КУоАП. Дело передадут в суд.
Автомобиль и товар переданы представителям фискальной службы.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
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