Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники

В Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники погиб механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток".
Сообщается, что старший сержант Александр Скус - получил травмы, несовместимые с жизнью.
Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.
Отмечают, что происшествие случилось 3 июля. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
влажн.:
давл.:
ветер: