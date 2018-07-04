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04.07.2018  17:57   

Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники

В Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники погиб механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток".


// Facebook
Об этом сообщает оперативное командование "Восток" в Facebook.

Сообщается, что старший сержант Александр Скус - получил травмы, несовместимые с жизнью.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.

Отмечают, что происшествие случилось 3 июля. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

 

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  смерть, харьков
 
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