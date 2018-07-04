Военнослужащий погиб при погрузке бронетехники

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 4 июля День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 4 июля Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.