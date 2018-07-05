Главная Новости Криминал и происшествия В Шевченковском районе полицейские вернули домой несовершеннолетнюю беглянку
05.07.2018  11:44   

В Шевченковском районе полицейские вернули домой несовершеннолетнюю беглянку

17-летнюю девушку нашли дома, у ее 29-летнего знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.


// www.rbc.ua

2 июля, в Шевченковский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь 28 июня ушла из дома и не вернулась.

На поиск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав харьковской милиции. 3 июля работники ювенальной превенции Шевченковского ОП разыскали девушку и вернули домой.

«В течение суток нами было установлено местонахождение девушки», - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Олег Геращенко. - Она находилась по месту жительства своего знакомого. Парню девушка рассказала, что ее якобы выгнали из дома. На самом деле несовершеннолетняя сбежала из-за конфликта с матерью».

Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с матерью и девушкой. Также в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  девушка, побег, харьков, ссора
 
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