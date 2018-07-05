В Шевченковском районе полицейские вернули домой несовершеннолетнюю беглянку

17-летнюю девушку нашли дома, у ее 29-летнего знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
2 июля, в Шевченковский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь 28 июня ушла из дома и не вернулась.
На поиск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав харьковской милиции. 3 июля работники ювенальной превенции Шевченковского ОП разыскали девушку и вернули домой.
«В течение суток нами было установлено местонахождение девушки», - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Олег Геращенко. - Она находилась по месту жительства своего знакомого. Парню девушка рассказала, что ее якобы выгнали из дома. На самом деле несовершеннолетняя сбежала из-за конфликта с матерью».
Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с матерью и девушкой. Также в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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