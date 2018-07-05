В Харькове пропала женщина

Внимание, разыскивается Галина Демонова.
Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Галину Демонову, 1946 года рождения, которая 23 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы прямее светло-каштановые с проседью, глаза светлые.
Была одета в платье желтого цвета в белую клеточку, тапочки белого цвета.
Особые приметы: женщина при ходьбе хромает.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацию о разыскиваемой, просим вас сообщить в Холодногорский отдел полиции по номеру 102, (057) 712-50-22 или другим доступным для вас способом.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: