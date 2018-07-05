05.07.2018 12:15

В Харькове пропала женщина

Внимание, разыскивается Галина Демонова.



// Полиция

Работники Холодногорского отдела полиции разыскивают Галину Демонову, 1946 года рождения, которая 23 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы прямее светло-каштановые с проседью, глаза светлые.

Была одета в платье желтого цвета в белую клеточку, тапочки белого цвета.

Особые приметы: женщина при ходьбе хромает.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацию о разыскиваемой, просим вас сообщить в Холодногорский отдел полиции по номеру 102, (057) 712-50-22 или другим доступным для вас способом.