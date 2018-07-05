В Харькове задержали мужчину, который ударил ножом двух женщин (ФОТО)

В совершении преступления обоснованно подозревается 39-летний харьковчанин. В настоящее время он содержится под стражей.
Сообщение в службу «102» поступило 4 июля около 11:00 от жительницы одной из многоэтажек Индустриального района.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили, что во время совместного употребления алкоголя злоумышленник ударил ножом свою 40-летнюю соседку по коммунальной квартире и ее подругу. В результате происшествия 55-летняя женщина получила проникающее ранение брюшной полости, и была госпитализирована в Институт общей и неотложной хирургии. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
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