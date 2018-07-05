Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись грузовик и бензовоз: водитель в больнице (ФОТО)
05.07.2018  17:01   

На Клочковской столкнулись грузовик и бензовоз: водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла 5 июля около 14:00 на перекрестке улиц Клочковской и Буковой.


// Нацполиция

Там столкнулись грузовой автомобиль «DAF» с прицепом-цистерной и автомобиль «Mercedes-Sprinter».

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes-Sprinter» с легкими телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное.

 Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

 В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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