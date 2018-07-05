05.07.2018 17:01

На Клочковской столкнулись грузовик и бензовоз: водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла 5 июля около 14:00 на перекрестке улиц Клочковской и Буковой.



// Нацполиция

Там столкнулись грузовой автомобиль «DAF» с прицепом-цистерной и автомобиль «Mercedes-Sprinter».

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes-Sprinter» с легкими телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.