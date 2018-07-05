На Клочковской столкнулись грузовик и бензовоз: водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла 5 июля около 14:00 на перекрестке улиц Клочковской и Буковой.
Там столкнулись грузовой автомобиль «DAF» с прицепом-цистерной и автомобиль «Mercedes-Sprinter».
В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes-Sprinter» с легкими телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: