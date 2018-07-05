На Гагарина иномарка врезалась в столб (ФОТО)

Водителя госпитализировали в больницу.
Авария произошла около двух часов дня 5 июля на проспекте Гагарина, 127 А.
Водитель автомобиля Ssangyong Rodius совершил наезд на столб, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировали водителя в больницу.
Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.
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