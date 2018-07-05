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05.07.2018  17:30   

На Гагарина иномарка врезалась в столб (ФОТО)

Водителя госпитализировали в больницу.


// Патрульная полиция

Авария произошла около двух часов дня 5 июля на проспекте Гагарина, 127 А.

Водитель автомобиля Ssangyong Rodius совершил наезд на столб, сообщили в патрульной полиции.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи госпитализировали водителя в больницу.

Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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