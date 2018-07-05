05.07.2018 20:22

Харьковчанин погиб в ДТП под городом

Водитель допустил наезд на дерево, расположенное у проезжей части.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 5 июля около 17:00.



Полицейские выяснили, что в городе Чугуев 63-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Форза» не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовного кодекса Украины.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.