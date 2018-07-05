Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин погиб в ДТП под городом
05.07.2018  20:22   

Харьковчанин погиб в ДТП под городом

Водитель допустил наезд на дерево, расположенное у проезжей части.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 5 июля около 17:00.

Полицейские выяснили, что в городе Чугуев 63-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Форза» не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия На Гагарина иномарка врезалась в столб (ФОТО) 05.07 Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись грузовик и бензовоз: водитель в больнице (ФОТО) 04.07 Власть Рада планирует ужесточить уголовную ответственность нетрезвых водителей за смертельные ДТП
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса требуют привлечь к ответственности прокуроров-прогульщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 