Харьковчанин погиб в ДТП под городом

Водитель допустил наезд на дерево, расположенное у проезжей части.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 5 июля около 17:00.
Полицейские выяснили, что в городе Чугуев 63-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Форза» не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовного кодекса Украины.
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