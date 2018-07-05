Во время движения взорвался автомобиль директора харьковской компании (ФОТО)

Взрыв в автомобиле квалифицирован как покушение на убийство.
Взрыв в автомобиле Audi произошел после шести часов вечера 5 июля в частном секторе по улице Гризодубовой Киевского района города.
Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.
Как сообщили в Нацполиции, в результате происшествия пострадавших нет.
По неофициальным данным, в машине в момент взрыва находился директор харьковской фармацевтической компании «Здоровье» Александр Доровской, которому и принадлежит автомобиль, и два его охранника.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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