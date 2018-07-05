Главная Новости Криминал и происшествия Во время движения взорвался автомобиль директора харьковской компании (ФОТО)
05.07.2018  22:01   

Во время движения взорвался автомобиль директора харьковской компании (ФОТО)

Взрыв в автомобиле квалифицирован как покушение на убийство.


// Нацполиция

Взрыв в автомобиле Audi произошел после шести часов вечера 5 июля в частном секторе по улице Гризодубовой Киевского района города.

Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.

Как сообщили в Нацполиции, в результате происшествия пострадавших нет.

По неофициальным данным, в машине в момент взрыва находился директор харьковской фармацевтической компании «Здоровье» Александр Доровской, которому и принадлежит автомобиль, и два его охранника.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, авто, полиция, харьков
 
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