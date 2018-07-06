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06.07.2018  11:57   

Схрон с гранатометами обнаружили в посадке под Харьковом

Пять единиц переносного огнестрельного оружия разного калибра и модификации изъяты и отправлены на экпертизу.


// Нацполиция

Стволы нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе. Он же и сообщил о находке в полицию.

Оперативники обнаружили пять единиц оружия, замаскированных в земле. Гранатометы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Сейчас работники полиции устанавливают происхождение гранатометов и лиц, причастных к незаконному обращению с оружием.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, гранатомет, полиция, харьков
 
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