06.07.2018 12:28

В Харькове ищут взрывчатку в 15 бизнес-центрах, компьютерных магазинах и спортклубах (ФОТО)

Около половины десятого утра 6 июня поступили электронные сообщения, что в зданиях заложена взрывчатка.



// Нацполиция

Сегодня неизвестные «заминировали» 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров, расположенных в разных районах города.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.