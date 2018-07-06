В Харькове ищут взрывчатку в 15 бизнес-центрах, компьютерных магазинах и спортклубах (ФОТО)

Около половины десятого утра 6 июня поступили электронные сообщения, что в зданиях заложена взрывчатка.
Сегодня неизвестные «заминировали» 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров, расположенных в разных районах города.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: