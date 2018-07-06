Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове ищут взрывчатку в 15 бизнес-центрах, компьютерных магазинах и спортклубах (ФОТО)
06.07.2018  12:28   

В Харькове ищут взрывчатку в 15 бизнес-центрах, компьютерных магазинах и спортклубах (ФОТО)

Около половины десятого утра 6 июня поступили электронные сообщения, что в зданиях заложена взрывчатка.


// Нацполиция

Сегодня неизвестные «заминировали» 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров, расположенных в разных районах города.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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