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06.07.2018  14:30   

Очень «дорогие» документы получил на проверку инспектор Гоструда

В ГУ Гоструда в Харьковской области установлен очередной факт попытки дачи взятки должностному лицу.


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Главным государственным инспектором получил от представителя проверяемого предприятия необходиые документы. И среди бумаг обнаружил деньги.

О сложившейся ситуации был немедленно составлен соответствующий акт и сообщено руководству Главного управления Гоструда в Харьковской области и специалисту по вопросам противодействия коррупции Гоструда Украины.

Все материалы по установленному факту переданы в правоохранительные органы.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков
 
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