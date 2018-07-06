Очень «дорогие» документы получил на проверку инспектор Гоструда

В ГУ Гоструда в Харьковской области установлен очередной факт попытки дачи взятки должностному лицу.
Главным государственным инспектором получил от представителя проверяемого предприятия необходиые документы. И среди бумаг обнаружил деньги.
О сложившейся ситуации был немедленно составлен соответствующий акт и сообщено руководству Главного управления Гоструда в Харьковской области и специалисту по вопросам противодействия коррупции Гоструда Украины.
Все материалы по установленному факту переданы в правоохранительные органы.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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