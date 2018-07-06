06.07.2018 14:30

Очень «дорогие» документы получил на проверку инспектор Гоструда

В ГУ Гоструда в Харьковской области установлен очередной факт попытки дачи взятки должностному лицу.



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Главным государственным инспектором получил от представителя проверяемого предприятия необходиые документы. И среди бумаг обнаружил деньги.



О сложившейся ситуации был немедленно составлен соответствующий акт и сообщено руководству Главного управления Гоструда в Харьковской области и специалисту по вопросам противодействия коррупции Гоструда Украины.



Все материалы по установленному факту переданы в правоохранительные органы.