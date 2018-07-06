На Южном вокзале задержали пассажира со взрывчаткой (ФОТО)

5 июля во врем патрулирования железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» правоохранители обнаружили сигнальные ракеты и взрывчатыми вещества.
Так, в одном из помещений вокзала служебная собака Оксе среагировала на мужчину.
В результате осмотра в дорожной сумке 35-летнего украинца были обнаружены три сигнальные ракеты и полиэтиленовый пакет с порохом весом 300 граммов.
Опасную находку изъяли в установленном порядке и передали вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: