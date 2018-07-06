Главная Новости Криминал и происшествия На Южном вокзале задержали пассажира со взрывчаткой (ФОТО)
06.07.2018  16:39   

На Южном вокзале задержали пассажира со взрывчаткой (ФОТО)

5 июля во врем патрулирования железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» правоохранители обнаружили сигнальные ракеты и взрывчатыми вещества.


// Госпогранслужба

Так, в одном из помещений вокзала служебная собака Оксе среагировала на мужчину.

В результате осмотра в дорожной сумке 35-летнего украинца были обнаружены три сигнальные ракеты и полиэтиленовый пакет с порохом весом 300 граммов.

Опасную находку изъяли в установленном порядке и передали вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  взрывчатка, пограничники, харьков
 
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