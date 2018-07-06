06.07.2018 18:02

Закладчика с пакетом «солей» задержали на Салтовке

Более 5️0 свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у мужчины патрульные.



// Патрульная полиция

Сообщение о том, что неизвестный что-то ищет на земле полицейские получили днем ​​6 июля.



Оперативно прибывшие на проспект Юбилейный патрульные увидели мужчину, который подходил по описанию заявителя.

На вопрос правоохранителей, имеет ли тот при себе запрещенные предметы или вещества, мужчина продемонстрировал около 52 свертков с неизвестным веществом, похожим на так называемые «соли». Кроме этого, мужчина сообщил о местах, где ранее спрятал подобные свертки.



Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Обнаруженные вещества изъяли на экспертизу. Сейчас делом занимаются следователи.