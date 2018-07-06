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06.07.2018  18:02   

Закладчика с пакетом «солей» задержали на Салтовке

Более 5️0 свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у мужчины патрульные.


// Патрульная полиция

Сообщение о том, что неизвестный что-то ищет на земле полицейские получили днем ​​6 июля.

Оперативно прибывшие на проспект Юбилейный патрульные увидели мужчину, который подходил по описанию заявителя.

На вопрос правоохранителей, имеет ли тот при себе запрещенные предметы или вещества, мужчина продемонстрировал около 52 свертков с неизвестным веществом, похожим на так называемые «соли». Кроме этого, мужчина сообщил о местах, где ранее спрятал подобные свертки.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Обнаруженные вещества изъяли на экспертизу. Сейчас делом занимаются следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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