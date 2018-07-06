Информация о минировании 15 объектов в Харькове не подтвердилась

Всего эксперты осмотрели 32 983 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 50 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Напомним, что 6 июля около 9.20 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров, расположенных в разных районах города.
Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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