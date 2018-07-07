Тело женщины обнаружили в мусоропроводе салтовской многоэтажки

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины.
Утром 3 июля в мусороприемнике многоэтажки на проспекте Тракторостроителей было найдено тело неизвестной женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Тело женщины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности погибшей и обстоятельств ее смерти.
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