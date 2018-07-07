Главная Новости Криминал и происшествия Тело женщины обнаружили в мусоропроводе салтовской многоэтажки
07.07.2018  10:18   

Тело женщины обнаружили в мусоропроводе салтовской многоэтажки

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины.


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Утром 3 июля в мусороприемнике многоэтажки на проспекте Тракторостроителей было найдено тело неизвестной женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело женщины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности погибшей и обстоятельств ее смерти.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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