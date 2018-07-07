07.07.2018 11:46

Двое малолетних братьев потерялись в лесу под Харьковом

Полицейские оперативно разыскали мальчишек и вернули родителям.



// Нацполиция

6 июля около 18:00 в Липецкое отделение полиции обратилась жительница Харькова. Обеспокоенная женщина рассказала о том, что она приехала с 12-ти и 4-летним сыновьями в свое дачное домовладение в селе Черкасские Тишки. После обеда мальчики поехали кататься на велосипеде и не вернулись.



На поиски детей был задействован весь личный состав Липецкого отделения полиции.



В результате оперативно-розыскных мероприятий детей нашли в местном лесу. Как оказалось, мальчики катались на велосипеде и заблудились. В настоящее время дети возвращены домой.