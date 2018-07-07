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07.07.2018  11:50   

На ХТЗ сбили пьяного велосипедиста

Авария произошла около шести часов вечера 6 июля в районе дома 26 по Александровскому проспекту.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль "Man TGS" и велосипедист, сообщили патрульные.

В результате происшествия бригада скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего мужчину-велосипедиста в больницу.

По словам очевидцев, у него были признаки опьянения.

Обстоятельства ДТП выяснит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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