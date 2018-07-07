07.07.2018 12:03

В гараже сгорел «Москвич»

Пожаре возник около шести часов вечера 6 июля на территории частного домовладения по улице Труфанова.



// ГСЧС

На тушение выезжали 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

На месте спасатели увидели, что горят деревянные конструкции гаража и автомобиль «Москвич 407», находившийся в нем. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.



В 18:17 пожар был локализован, в 20:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.