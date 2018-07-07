07.07.2018 13:48

Пожар на ХТЗ: из многоэтажки спасены 24 человека, еще 85 эвакуированы (ВИДЕО, ФОТО)

Около трех часов ночи 7 июля возник пожар в пятиэтажном жилом доме по Александровскому проспекту, 87.



// ГСЧС

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 7 отделений на автоцистернах, 4 отделений на автолестницы и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле АППД-2.



На месте спасатели выяснили, что горит холл и коридор на 4-м этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила около 80 кв.м.

Жители квартир на 4-м этаже не могли самостоятельно покинуть собственные помещения и из окон просили о помощи. Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестницы, а также для тушения очага пожара.

Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 24 человека из них 2 детей, а также эвакуированы 85 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было.



В 4:16 пожар был локализован, а в 4:18 полностью ликвидирован.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки бытовой техники. Ущерб устанавливаются.