07.07.2018 13:55

На «Стекляшке» в результате ДТП погиб велосипедист (ФОТО)

Авария произошла 6 июля около 18:00 на проспекте Независимости в Шевченковском районе.



// Нацполиция

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля «Toyota» допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.

В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.