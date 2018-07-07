На «Стекляшке» в результате ДТП погиб велосипедист (ФОТО)

Авария произошла 6 июля около 18:00 на проспекте Независимости в Шевченковском районе.
По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля «Toyota» допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.
В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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