Главная Новости Криминал и происшествия На «Стекляшке» в результате ДТП погиб велосипедист (ФОТО)
07.07.2018  13:55   

На «Стекляшке» в результате ДТП погиб велосипедист (ФОТО)

Авария произошла 6 июля около 18:00 на проспекте Независимости в Шевченковском районе.


// Нацполиция

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля «Toyota» допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде.

В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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