Главная Новости Криминал и происшествия Пятилетний мальчик упал в купальский костер
07.07.2018  17:38   

Пятилетний мальчик упал в купальский костер

Ребенок с помощью санавиации был доставлен в одну из больниц Харькова, где ему была предоставлена ​​вся необходимая помощь.


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Сообщение о происшествии поступило в Кегичевское отделение полиции 6 июля.

Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.

Семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит, отметили в полиции.

Следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, ожог, полиция, харьков
 
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