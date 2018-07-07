07.07.2018 17:38

Пятилетний мальчик упал в купальский костер

Ребенок с помощью санавиации был доставлен в одну из больниц Харькова, где ему была предоставлена ​​вся необходимая помощь.



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Сообщение о происшествии поступило в Кегичевское отделение полиции 6 июля.

Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.

Семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит, отметили в полиции.

Следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.