08.07.2018 11:18

Харьковчанин одним ударом убил прохожего, оскорбившего его мать

Драка произошла возле подъезда одной из многоэтажек по проспекту Победы.



// Нацполиция

Полиция вызвали прохожие. На месте правоохранители выяснили, что между двумя местными жителями возникла ссора. В результате 36-летний мужчина нанес смертельный удар в челюсть 25-летнему парню. От полученных повреждений тот упал на тротуар и ударился головой.



Следователю мужчина рассказал, что он вместе с друзьями сидел на лавочке у подъезда, когда к ним подошел 25-летний знакомый. Молодой человек был в нетрезвом состоянии и сразу начал провоцировать компанию на ссору. Последней точкой была ненормативная лексика в сторону матери задержанного. После чего он не сдержался и ударил парня.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас 36-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.