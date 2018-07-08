Харьковчанин одним ударом убил прохожего, оскорбившего его мать

Драка произошла возле подъезда одной из многоэтажек по проспекту Победы.
Полиция вызвали прохожие. На месте правоохранители выяснили, что между двумя местными жителями возникла ссора. В результате 36-летний мужчина нанес смертельный удар в челюсть 25-летнему парню. От полученных повреждений тот упал на тротуар и ударился головой.
Следователю мужчина рассказал, что он вместе с друзьями сидел на лавочке у подъезда, когда к ним подошел 25-летний знакомый. Молодой человек был в нетрезвом состоянии и сразу начал провоцировать компанию на ссору. Последней точкой была ненормативная лексика в сторону матери задержанного. После чего он не сдержался и ударил парня.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас 36-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.
И у вас, и у окружающих могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы.
Суббота будет жаркой, но дождливой. В воскресенье осадки не ожидаются.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
ветер: