08.07.2018 12:53

Пьяный сын ударил 70-летнюю мать ножом

В совершении тяжкого преступления работники Волчанского отдела полиции разоблачили 54-летнего жителя села Старица. Потерпевшая сейчас находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.



// Нацполиция

В полицию позвонила врач и сообщила, что в медицинское учреждение каретой скорой помощи была доставлена ​​жительница села с колото-резаной раной живота.



Как выяснили полицейские, между сыном и 71-летней матерью внезапно возникла ссора. В результате 54-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес матери ножевое ранение.



С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.



Начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан рассказал, что по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.