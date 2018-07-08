Электричка сбила насмерть мужчину

ЧП произошло 8 июля около 9.00 в Мерефа.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что электричкой сообщением «Лозовая-Харьков» совершен наезд на 40-летнего мужчину.
Пострадавший от полученных травм погиб.
Движение транспорта останавливалось на 30 минут.
Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.
И у вас, и у окружающих могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы.
Суббота будет жаркой, но дождливой. В воскресенье осадки не ожидаются.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
влажн.:
давл.:
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