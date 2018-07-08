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08.07.2018  17:49   

Электричка сбила насмерть мужчину

ЧП произошло 8 июля около 9.00 в Мерефа.


// Нацполиция

В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что электричкой сообщением «Лозовая-Харьков» совершен наезд на 40-летнего мужчину.

Пострадавший от полученных травм погиб.

Движение транспорта останавливалось на 30 минут.

Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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