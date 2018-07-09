09.07.2018 10:23

ДТП на Гагарина: Volkswagen застрял в дорожных знаках (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 8 июля в районе дома 127 по проспекту Гагарина.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на светофор и дорожный знак "5.35.1".

Пострадавших в ДТП нет.



По словам водителя, его подрезал другой автомобиль и уехал с места ДТП.



Патрульные оформили происшествие, материалы в дальнейшем пeрeдадут в суд.