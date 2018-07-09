ДТП на Гагарина: Volkswagen застрял в дорожных знаках (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 8 июля в районе дома 127 по проспекту Гагарина.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на светофор и дорожный знак "5.35.1".
Пострадавших в ДТП нет.
По словам водителя, его подрезал другой автомобиль и уехал с места ДТП.
Патрульные оформили происшествие, материалы в дальнейшем пeрeдадут в суд.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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