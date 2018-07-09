09.07.2018 10:53

20-летний мотоциклист сбил пешехода на «зебре»

Авария произошла 8 июля около 23.00 на проспекте Победы.



// sq.com.ua

20-летний водитель мотоцикла «Suzuki» совершил наезд на 48-летнего пешехода. По словам потерпевшего, его сбили на пешеходного переходе.

48-летнего мужчину с ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное. После осмотра врачей он был отпущен из медицинского учреждения.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.