20-летний мотоциклист сбил пешехода на «зебре»

Авария произошла 8 июля около 23.00 на проспекте Победы.
20-летний водитель мотоцикла «Suzuki» совершил наезд на 48-летнего пешехода. По словам потерпевшего, его сбили на пешеходного переходе.
48-летнего мужчину с ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное. После осмотра врачей он был отпущен из медицинского учреждения.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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