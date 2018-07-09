В больнице умер пятилетний ребенок, упавший в костер на Ивана Купала

Ребенок получил обширные ожоги 4-й степени и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Смерть мальчика подтвердили в Харьковском горсовете 8 июля.
Напомним, ЧП произошло в Кегичевке 6 июля. Семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.
Следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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