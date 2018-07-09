09.07.2018 11:18

В больнице умер пятилетний ребенок, упавший в костер на Ивана Купала

Ребенок получил обширные ожоги 4-й степени и был доставлен в больницу в критическом состоянии.



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Смерть мальчика подтвердили в Харьковском горсовете 8 июля.



Напомним, ЧП произошло в Кегичевке 6 июля. Семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.

Следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.