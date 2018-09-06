Пытки в харьковской полиции: действия копов расследует инспекция по личному составу

В субботу в социальных сетях было распространено видео, где полицейские наносили удар по телу и голове задержанного мужчины.
9 июля назначено служебное расследование по нарушениям сотрудниками принципов деятельности полиции.
Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения.
Сейчас трое копов отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие.
К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.
Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.
Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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