06.09.2018 12:26

Пытки в харьковской полиции: действия копов расследует инспекция по личному составу

В субботу в социальных сетях было распространено видео, где полицейские наносили удар по телу и голове задержанного мужчины.



// Facebook

9 июля назначено служебное расследование по нарушениям сотрудниками принципов деятельности полиции.



Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения.



Сейчас трое копов отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие.



К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.



Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.



Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.



