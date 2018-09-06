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06.09.2018  12:26   

Пытки в харьковской полиции: действия копов расследует инспекция по личному составу

В субботу в социальных сетях было распространено видео, где полицейские наносили удар по телу и голове задержанного мужчины.


// Facebook

9 июля назначено служебное расследование по нарушениям сотрудниками принципов деятельности полиции.

Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения.

Сейчас трое копов отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие.

К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.

Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пытки, избиение, полиция, служебное расследование, харьков
 
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