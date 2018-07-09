Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП на Салтовке погиб водитель
09.07.2018  13:29   

В ДТП на Салтовке погиб водитель

Авария произошла после полуночи 9 июля в районе дома 79/42 по проспекту Тракторостроителей.


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Там произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Renault Logan» и «Opel Kadett».

В результате столкновения погиб 27-летний водитель автомобиля Opel Kadett, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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