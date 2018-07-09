В ДТП на Салтовке погиб водитель

Авария произошла после полуночи 9 июля в районе дома 79/42 по проспекту Тракторостроителей.
Там произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Renault Logan» и «Opel Kadett».
В результате столкновения погиб 27-летний водитель автомобиля Opel Kadett, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Обстоятельства ДТП выяснит следствие.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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