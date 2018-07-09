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09.07.2018  14:29   

В Харькове воры спилили кондиционер со стены магазина

Патрульных вызвали на улицу Новомясницкую около восьми часов вечера 8 июля.


// Патрульная полиция

В полицияю позвонила женщина, которая соообщила, что неизвестный спиливает кондиционер магазина.

По указанному адресу полицейские обнаружили двух мужчин, один из которых держал внешний блок оборудования кондиционера "Dekker".

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Основянского отдела полиции. Выявленных граждан передали следователям.

Предварительная квалификация события - "Кража" (ч.1 ст.185) УК.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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