В Харькове воры спилили кондиционер со стены магазина

Патрульных вызвали на улицу Новомясницкую около восьми часов вечера 8 июля.
В полицияю позвонила женщина, которая соообщила, что неизвестный спиливает кондиционер магазина.
По указанному адресу полицейские обнаружили двух мужчин, один из которых держал внешний блок оборудования кондиционера "Dekker".
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Основянского отдела полиции. Выявленных граждан передали следователям.
Предварительная квалификация события - "Кража" (ч.1 ст.185) УК.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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