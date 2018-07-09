09.07.2018 17:30

На ХТЗ расстреляли мужчину

Сообщение о том, что по улице Мира слышны выстрелы, поступило в полицию 8 июля в 1.40.



// Facebook

О стрельбе сообщила женщина, рассказали в пресс-службе Нацполиции.

В результате происшествия в больницу с ранением предплечья пневматической пулей, ушибом грудной клетки был госпитализирован 36-летний харьковчанин.

Сведения внесены в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Проводятся мероприятия по установлению и розыску лиц, причастных к происшествию.

Харьковские СМИ сообщают подробности инцидента. Об этом пишет NewsRoom, ссылаясь на очевидца происшествия.

По словам свидетеля, около 01:30 в доме №52/2 по улице Мира кто-то из молодой компании, громко "отдыхавшей" на балконе, начал стрелять по детской площадке. В этот момент там находился мужчина с двумя женщинами и ребенок.

"С учетом ночной тишины выстрелы прозвучали неожиданно и жутко. Находившийся на площадке мальчик испугался, после чего родители сделали компании замечание. Тогда "герой" спустился вниз и начал обстреливать компанию, ранил отца ребенка. Сам малыш не пострадал, так как отбежал в сторону", - рассказал Юрий Г.

Согласно информации мужчины, мама ребенка вызвала копов, которые оказались на месте происшествия спустя пять минут, а затем приехала и скорая. В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте, однако заявили, что к моменту приезда экипажа на площадке находился только пострадавший харьковчанин и его спутницы. Правоохранители вызвали медиков, а также собрали у раненого и женщин пояснения, которые затем передали в Индустриальный райотдел.