На ХТЗ расстреляли мужчину

Сообщение о том, что по улице Мира слышны выстрелы, поступило в полицию 8 июля в 1.40.
О стрельбе сообщила женщина, рассказали в пресс-службе Нацполиции.
В результате происшествия в больницу с ранением предплечья пневматической пулей, ушибом грудной клетки был госпитализирован 36-летний харьковчанин.
Сведения внесены в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства выясняются.
Проводятся мероприятия по установлению и розыску лиц, причастных к происшествию.
Харьковские СМИ сообщают подробности инцидента. Об этом пишет NewsRoom, ссылаясь на очевидца происшествия.
По словам свидетеля, около 01:30 в доме №52/2 по улице Мира кто-то из молодой компании, громко "отдыхавшей" на балконе, начал стрелять по детской площадке. В этот момент там находился мужчина с двумя женщинами и ребенок.
"С учетом ночной тишины выстрелы прозвучали неожиданно и жутко. Находившийся на площадке мальчик испугался, после чего родители сделали компании замечание. Тогда "герой" спустился вниз и начал обстреливать компанию, ранил отца ребенка. Сам малыш не пострадал, так как отбежал в сторону", - рассказал Юрий Г.
Согласно информации мужчины, мама ребенка вызвала копов, которые оказались на месте происшествия спустя пять минут, а затем приехала и скорая. В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте, однако заявили, что к моменту приезда экипажа на площадке находился только пострадавший харьковчанин и его спутницы. Правоохранители вызвали медиков, а также собрали у раненого и женщин пояснения, которые затем передали в Индустриальный райотдел.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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