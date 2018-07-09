В Харьковском метро «неадекват» спрыгнул на путь

Сегодня, 9 июля, на станции метро «Проспект Гагарина» Холодногорско-заводской линии неадекватный пассажир прыгнул на путь. Состава на пути не было.
В 17:14 с контактного рельса было снято напряжение и спустя две минуты сотрудники метрополитена извлекли пассажира на платформу.
Мужчина был передан сотрудникам полиции.
Сбоя в движении поездов не было.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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