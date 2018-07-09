Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском метро «неадекват» спрыгнул на путь
09.07.2018  18:22   

В Харьковском метро «неадекват» спрыгнул на путь

Сегодня, 9 июля, на станции метро «Проспект Гагарина» Холодногорско-заводской линии неадекватный пассажир прыгнул на путь. Состава на пути не было.


// Facebook

В 17:14 с контактного рельса было снято напряжение и спустя две минуты сотрудники метрополитена извлекли пассажира на платформу.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Сбоя в движении поездов не было.

Источник:   Facebook
 Тэги:  метро, полиция, харьков, мужчина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия Спасатели провели демеркуризацию ртути в переходе к станции метрополитена 03.07 Криминал и происшествия В харьковском метро разлили ртуть 13.06 Дороги и транспорт В час пик на Алексеевской линии метро остановились поезда
 
 

Видео

В деле Кернеса представители потерпевших направили в канцелярию суда заявление об отводе судьи Антонова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 