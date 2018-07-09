09.07.2018 18:22

В Харьковском метро «неадекват» спрыгнул на путь

Сегодня, 9 июля, на станции метро «Проспект Гагарина» Холодногорско-заводской линии неадекватный пассажир прыгнул на путь. Состава на пути не было.



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В 17:14 с контактного рельса было снято напряжение и спустя две минуты сотрудники метрополитена извлекли пассажира на платформу.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Сбоя в движении поездов не было.