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09.07.2018  19:45   

Харьковчанин, который в подвале гаража выращивал коноплю, задержан (ФОТО)

В ходе проведения операции «Мак» сотрудники уголовного розыска Чугуевского отдела полиции разоблачили в совершении наркопреступлений 40-летнего мужчину.


// Facebook

9 июля в дежурную часть поступило сообщение от охранника гаражного кооператива. Он рассказал, что неизвестный проник в гараж, принадлежащий жителю Полтавы.

По адресу сотрудники уголовного розыска разоблачили 40-летнего бывшего хозяина данного здания. В гараже полицейские обнаружили 26 кустов конопли в горшках, более 30 сорванных наркосодержащих растений, лампы для обогрева, самодельную систему вентиляции и три газетных свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета. По словам мужчины, наркотические растения он выращивал для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  полиция, наркотик, харьков, гараж
 
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