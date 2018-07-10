В Харькове перевернулся ВАЗ: водитель в больнице

Авария произошла около 8 часов вечера 9 июля на Магистральном проезде, 1.
В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 21112 совершил наезд на бардюрний камень, в результате чего авто пeрeвeрнулось.
С места происшествия скорая увезла потрадавшего водителя в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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