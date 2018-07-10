10.07.2018 10:45

В Харькове перевернулся ВАЗ: водитель в больнице

Авария произошла около 8 часов вечера 9 июля на Магистральном проезде, 1.



// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 21112 совершил наезд на бардюрний камень, в результате чего авто пeрeвeрнулось.



С места происшествия скорая увезла потрадавшего водителя в больницу.



Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.