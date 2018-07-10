Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове перевернулся ВАЗ: водитель в больнице
10.07.2018  10:45   

В Харькове перевернулся ВАЗ: водитель в больнице

Авария произошла около 8 часов вечера 9 июля на Магистральном проезде, 1.


// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 21112 совершил наезд на бардюрний камень, в результате чего авто пeрeвeрнулось.

С места происшествия скорая увезла потрадавшего водителя в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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