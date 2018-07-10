На Кацарской Chevrolet протаранил ВАЗ (ФОТО)

Авария произошла около половину шестого утра в районе дома 30/1 по улице Кацарской.
Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2106, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, Chevrolet выехал на регулируемый перекресток улиц Кацарская и Дмитриевская на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с ВАЗом, который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения «шестерка» перевернулась на крышу.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, транспортные средства получили механические повреждения.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
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