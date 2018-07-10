10.07.2018 10:58

На Кацарской Chevrolet протаранил ВАЗ (ФОТО)

Авария произошла около половину шестого утра в районе дома 30/1 по улице Кацарской.



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2106, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, Chevrolet выехал на регулируемый перекресток улиц Кацарская и Дмитриевская на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с ВАЗом, который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения «шестерка» перевернулась на крышу.



Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, транспортные средства получили механические повреждения.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.



Вину водителя определит суд.