Главная Новости Криминал и происшествия На Кацарской Chevrolet протаранил ВАЗ (ФОТО)
10.07.2018  10:58   

На Кацарской Chevrolet протаранил ВАЗ (ФОТО)

Авария произошла около половину шестого утра в районе дома 30/1 по улице Кацарской.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ 2106, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, Chevrolet выехал на регулируемый перекресток улиц Кацарская и Дмитриевская на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с ВАЗом, который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения «шестерка» перевернулась на крышу.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Криминал и происшествия В Харькове перевернулся ВАЗ: водитель в больнице 09.07 Криминал и происшествия В ДТП на Салтовке погиб водитель (ФОТО) 09.07 Криминал и происшествия 20-летний мотоциклист сбил пешехода на «зебре»
 
 

Видео

В деле Кернеса представители потерпевших направили в канцелярию суда заявление об отводе судьи Антонова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 