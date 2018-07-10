Под Харьковом утонул мужчина, еще трое получили травмы

Медики рассказали о несчастных случаях на воде, произошедших в прошедшие выходные.
34-летний мужчина утонул в водоеме пгт Васищево, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
54-летнего мужчину, итонувшего в водоеме Мерефы удалось спасти.
Два человека ныряли и повредили шейный отдел позвоночника: мужчина 46 лет в Боровском районе госпитализирован в ОКБ Харькова и мальчик 13 лет в Змиевском районе госпитализирован в Змиевской ЦРБ.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
влажн.:
давл.:
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