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10.07.2018  11:29   

Под Харьковом утонул мужчина, еще трое получили травмы

Медики рассказали о несчастных случаях на воде, произошедших в прошедшие выходные.


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34-летний мужчина утонул в водоеме пгт Васищево, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

54-летнего мужчину, итонувшего в водоеме Мерефы удалось спасти.

Два человека ныряли и повредили шейный отдел позвоночника: мужчина 46 лет в Боровском районе госпитализирован в ОКБ Харькова и мальчик 13 лет в Змиевском районе госпитализирован в Змиевской ЦРБ.

Тэги:  утонул, харьков
 
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