10.07.2018 11:59

В лесничестве под Харьковом незаконно заготавливали дрова на зиму

Очередного «черного» лесоруба задержали в Богодуховском районе.



// Нацполиция

4 июля в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, в Мерчанском лесничестве, вблизи села Максимовка, неизвестный пилит деревья.



На месте правоохранители обнаружили автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находилась древесина дуба.



Незаконным лесорубом оказался 46-летний местный житель. Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил.



Вещественные доказательства изъяты. Автомобиль с вещественными доказательствами помещен на штрафную площадку Богодуховского отдела полиции.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.