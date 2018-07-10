В лесничестве под Харьковом незаконно заготавливали дрова на зиму

Очередного «черного» лесоруба задержали в Богодуховском районе.
4 июля в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, в Мерчанском лесничестве, вблизи села Максимовка, неизвестный пилит деревья.
На месте правоохранители обнаружили автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находилась древесина дуба.
Незаконным лесорубом оказался 46-летний местный житель. Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил.
Вещественные доказательства изъяты. Автомобиль с вещественными доказательствами помещен на штрафную площадку Богодуховского отдела полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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