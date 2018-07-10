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10.07.2018  11:59   

В лесничестве под Харьковом незаконно заготавливали дрова на зиму

Очередного «черного» лесоруба задержали в Богодуховском районе.


// Нацполиция

4 июля в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, в Мерчанском лесничестве, вблизи села Максимовка, неизвестный пилит деревья.

На месте правоохранители обнаружили автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находилась древесина дуба.

Незаконным лесорубом оказался 46-летний местный житель. Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил.

Вещественные доказательства изъяты. Автомобиль с вещественными доказательствами помещен на штрафную площадку Богодуховского отдела полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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