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10.07.2018  13:14   

В Харькове пропала девушка

Внимание, разыскивается Анастасия Самодина!


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Сотрудники Липецкого отделения полиции устанавливают местонахождение Анастасии Самодиной, 2003 года рождения.

Девушка 29 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: вид 15-16 лет, волосы длинные, русые, голубые глаза.

Была одета в бежевые шорты, белую футболку, синие тапочки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Липецкое отделение полиции по телефонам: 102, 747-12-02 или иным доступным способом.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  розыск, полиция, харьков, ребенок
 
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