В Харькове пропала девушка

Внимание, разыскивается Анастасия Самодина!
Сотрудники Липецкого отделения полиции устанавливают местонахождение Анастасии Самодиной, 2003 года рождения.
Девушка 29 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: вид 15-16 лет, волосы длинные, русые, голубые глаза.
Была одета в бежевые шорты, белую футболку, синие тапочки.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Липецкое отделение полиции по телефонам: 102, 747-12-02 или иным доступным способом.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
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влажн.:
давл.:
ветер: