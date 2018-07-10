10.07.2018 13:14

В Харькове пропала девушка

Внимание, разыскивается Анастасия Самодина!



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Сотрудники Липецкого отделения полиции устанавливают местонахождение Анастасии Самодиной, 2003 года рождения.

Девушка 29 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: вид 15-16 лет, волосы длинные, русые, голубые глаза.

Была одета в бежевые шорты, белую футболку, синие тапочки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Липецкое отделение полиции по телефонам: 102, 747-12-02 или иным доступным способом.